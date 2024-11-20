Жительница Иркутской области рассказала, что провела в тайге более 10 дней без еды и воды

По словам женщины, во время работы по охране техники на базе в лесу она решила отправиться за ягодами и заблудилась. Более 10 дней Галина провела без еды и воды. Спать ей пришлось на лежанке, сделанной из веток.

«Я уже лежала, сознание было как в тумане, когда услышала собачий лай, а через несколько минут со всех сторон появились мужчины с ружьями. Я еще подумала: война, что ли, началась», — рассказала героиня истории.

В настоящее время она находится в больнице. Из-за обморожения пострадавшей ампутировали обе ступни.