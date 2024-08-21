Жительница ХМАО попала под уголовное дело после ДТП с гибелью ребенка

В ХМАО следствие завело уголовное дело на жительницу Нефтеюганска, которая насмерть сбила восьмилетнего мальчика. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал полиции региона.

ДТП произошло накануне на нерегулируемом пешеходном переходе. Экспертиза показала, что в момент происшествия 62-летняя водитель была трезва.

На время расследования дела женщина будет находиться под подпиской о невыезде.