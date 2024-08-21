Жительница ХМАО попала под уголовное дело после ДТП с гибелью ребенка
В ХМАО следствие завело уголовное дело на жительницу Нефтеюганска, которая насмерть сбила восьмилетнего мальчика. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал полиции региона.
ДТП произошло накануне на нерегулируемом пешеходном переходе. Экспертиза показала, что в момент происшествия 62-летняя водитель была трезва.
На время расследования дела женщина будет находиться под подпиской о невыезде.
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