Жительница ХМАО попала под уголовное дело после ДТП с гибелью ребенка

В ХМАО следствие завело уголовное дело на жительницу Нефтеюганска, которая насмерть сбила восьмилетнего мальчика. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал полиции региона.

ДТП произошло накануне на нерегулируемом пешеходном переходе. Экспертиза показала, что в момент происшествия 62-летняя водитель была трезва.

На время расследования дела женщина будет находиться под подпиской о невыезде.

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