Жительница ХМАО попала под статью за посылку с препаратами для похудения из Казахстана

Правоохранители задержали 40-летнюю жительницу ХМАО во время получения посылки из Казахстана. Об этом сообщил muksun.fm со ссылкой на Тюменскую таможню.

По предварительным данным, женщина заказала в Сети препараты для похудения. Однако гражданка не изучила состав средства. В нем содержалось сильнодействующее вещество, ограниченное в обороте.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде. Фигурантке может грозить до семи лет лишения свободы.