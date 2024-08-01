Жительница ХМАО попала под статью за посылку с препаратами для похудения из Казахстана

Правоохранители задержали 40-летнюю жительницу ХМАО во время получения посылки из Казахстана. Об этом сообщил muksun.fm со ссылкой на Тюменскую таможню.

По предварительным данным, женщина заказала в Сети препараты для похудения. Однако гражданка не изучила состав средства. В нем содержалось сильнодействующее вещество, ограниченное в обороте.

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