Жительница ХМАО изрезала возлюбленного ножом во время ссоры из-за поломки стиральной машины | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 18:21 Жительница ХМАО изрезала возлюбленного ножом во время ссоры из-за поломки стиральной машины

Читать 360 в

Советский районный суд ХМАО вынес приговор местной жительнице, которая напала на возлюбленного в ходе бытового конфликта. Об этом сообщило Ura.ru.

По данным инстанции, фигурантка поссорилась с сожителем, обвинив его в поломке стиральной машины. Мужчина схватил женщину за волосы, она в ответ ударила его ножом.

Реклама

Женщине назначили наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно.