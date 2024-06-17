Жительница Екатеринбурга с ножом набросилась на возлюбленного из ревности

В Екатеринбурге задержали женщину, которая с ножом набросилась на своего возлюбленного, приревновав его. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на УМВД региона.

На кадрах опубликованного видео можно увидеть, как шатающаяся дама подошла к сидящему на лавочке мужчине и набросилась на него. От удара мужчина упал. Его госпитализировали, а буйную женщину забрали прибывшие на место полицейские. Возбуждено уголовное дело.

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