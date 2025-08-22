Жительница Челябинска выбросила в мусорный контейнер живого кота с раковой опухолью

Жительница Челябинска выбросила кота в мусорный контейнер. Соседи, обнаружившие животное на площадке для сбора ТКО во дворе дома на Наркома Малышева, доставили его в ветеринарную клинику, где выяснилось, что у кота раковая опухоль. Тем не менее, анализы оказались нормальными, а кот активен и весел, сообщил «ФедералПресс» .

«Кота свозили в клинику, оказалось, что у него раковая опухоль, но анализы нормальные, он бодр и вполне весел. Видимо в связи с его болезнью от него решили так жестоко избавиться», — поделилась одна из очевидцев.

Жители обратились в полицию с требованием привлечь женщину к ответственности по статье о жестоком обращении с животными. Сейчас дело находится на проверке в отделе полиции «Северо-Западный» УМВД России по Челябинску.