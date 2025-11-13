Жительница Челябинска предстанет перед судом за нападение с пивным бокалом

В Челябинске состоится суд над 26-летней женщиной, которая в порыве ревности напала на мужчину и женщину в местном заведении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным пресс-службы, девушка обвиняется по пунктам «д» и «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Инцидент произошел в конце января в рюмочной «Радио». Девушка увидела своего парня с другой и решила разобраться с ситуацией. Сначала она вылила пиво на голову мужчине, а затем ударила обоих пустым бокалом.