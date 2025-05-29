Жительница Бийска выпала с балкона третьего этажа и отказалась от госпитализации

В Бийске Алтайского края 40-летняя женщина упала с балкона третьего этажа и отправилась домой, несмотря на уговоры прибывших медиков поехать в больницу. Об этом сообщил Amic.ru со ссылкой на городскую станцию скорой помощи.

Медики, которых вызвал очевидец, настаивали на госпитализации, предупреждая о возможных осложнениях и тяжелых последствиях. Однако горожанка отказалась от помощи и отправилась домой.

Позже ее состояние ухудшилось: появились слабость, боли по всему телу и рвота. Женщина не смогла встать с кровати и была вынуждена вызвать скорую помощь снова. На этот раз ее доставили в больницу.