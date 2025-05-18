Жительница Алтая погибла в ДТП, доверив управление авто дочери

В Алтайском крае произошла авария, в которой погибла женщина, позволившая своей несовершеннолетней дочери сесть за руль автомобиля. Об этом написала Neva.Today .

Согласно сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, авария произошла на автодороге К-89 «Мичуринское — Зятькова Речка — Восточный». За рулем Toyota Premio находилась девушка 2008 года рождения, у которой не было водительских прав.

В результате ДТП мать погибла на месте, а ее дочь была госпитализирована. Сейчас проводится проверка всех обстоятельств происшествия.