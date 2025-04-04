Жительниц ХМАО осудили по делу о контрабанде таблеток для похудения

Двух жительниц Ханты-Мансийского автономного округа, стремившихся сбросить вес, обвинили в контрабанде и привлекли к уголовной ответственности. Об этом сообщил «Муксун.фм».
Одна из фигуранток получила посылку из-за рубежа в городе Югорске. Внутри находились 120 капсул для снижения веса и 60 упаковок диетического кофе общей стоимостью 14 тысяч рублей. Однако выяснилось, что препараты содержат запрещенное вещество. Данный факт послужил основанием для возбуждения дела о контрабанде.
Подобную посылку получила и 59-летняя женщина из Сургута. В ее отправлении находилось 153 капсулы и 30 пакетов.
Суд признал обеих виновными и назначил наказание в виде трехлетнего лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Препараты для похудения были изъяты.
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