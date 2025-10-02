Жителю Удмуртии предъявили обвинение за нападение на полицейского
В Дебесском районе Удмуртии местный житель обвиняется в применении насилия к сотруднику полиции. Об этом сообщил Izhlife со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.
По данным следствия, в сентябре этого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в автомобиле участкового уполномоченного полиции, вынул нож из-под футболки и нанес удар полицейскому.
Материалы дела направлены в Кезский районный суд для дальнейшего рассмотрения.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте