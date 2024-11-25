Жителю Удмуртии повысили срок за убийство 50-летнего мужчины

В Удмуртии суд решил ужесточить наказание 49-летнего местному жителю, который убил 50-летнего знакомого. Об этом рассказал сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Случай произошел еще в феврале 2023 года в селе Дзякино. Мужчина убил знакомого на фоне личной неприязни. Тогда его приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы.

Обвинитель решил обжаловать решение суда. Теперь осужденному озвучили новый приговор — он получил 10 лет и 10 месяцев колонии строго режима.