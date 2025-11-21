Жителю Тюмени грозит срок за гибель двух человек в ДТП в Чувашии

Два человека стали жертвами ДТП летом 2024 года в Чувашии. Смертельная авария произошла по вине 64-летнего жителя Тюмени, который управлял автомобилем Volvo XC90. Об этом сайту URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По данным надзорного ведомства, мужчина превысил скорость и выехал на встречную полосу, создав помеху для автомобиля LADA 2114. Затем он без предупреждения перестроился и продолжил движение, не остановившись на месте происшествия.

Водитель LADA 2114 попытался избежать столкновения, но его автомобиль потерял устойчивость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с тягачом DONGFENG. Водитель и пассажир LADA-2114 погибли на месте, еще два человека получили травмы.

Виновник аварии скрылся с места происшествия. Позднее он объяснил свои действия тем, что его машина не коснулась автомобиля пострадавших, поэтому ДТП было «бесконтактным».

Теперь жителю Тюмени грозит до семи лет лишения свободы по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Он признал свою вину и частично компенсировал моральный ущерб потерпевшим.