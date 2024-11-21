Жителю Свердловской области вынесут приговор за убийство гостя на свадьбе сестры

В Свердловской области пройдет суд над 25-летним жителем поселка Билимбай, который обвиняется в убийстве гостя на свадьбе родной сестры. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Случай произошел на территории базы отдыха. Обвиняемый ударил сожителя матери своей девушки кулаком в область головы. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, которая осложнилась отеком мозга. Мужчина скончался спустя некоторое время в больнице.
Теперь обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Дело рассмотрят в Первоуральском горсуде.
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