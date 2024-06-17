Жителю Свердловской области, виновному в смерти четырех человек, дали пожизненный срок

В Свердловской области суд назначил пожизненный срок жителю Новоуральска, которого обвинили в смерти четырех человек. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал облсуда.

В мае прошлого года обвиняемый хотел вернуть долг знакомому, проживавшему в селе Тарасково. Когда он пришел в дом к приятелю, то между ними возник конфликт. Уходя, мужчина решил поджечь вход, тем самым отрезав путь к спасению домочадцев. В результате его действий в доме заживо сгорели четыре человека. Кроме того, пожар успел перекинуться на соседний дом.

Следствие также выяснило, что ранее свердловчанин умышленно поджег дом своей бывшей несовершеннолетней подруги и ее мамы.