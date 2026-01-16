Жителю Свердловской области назначили исправительные работы из-за гибели младенца во сне

Суд Шалинского района Свердловской области вынес обвинительный приговор молодому отцу, обвиняемому в гибели младенца из-за халатности. Об этом сообщил «Взгляд» .

В июле предыдущего года молодой отец Александр В., проживающий в Шалинском районе, неправильно уложил спать своего двухмесячного сына, разместив его на подушке. Ребенок перевернулся во сне, его дыхание заблокировалось, и малыш скончался.

В судебном заседании виновник полностью признал свою вину. Уголовное дело было заведено по статье 109 Уголовного кодекса РФ («причинение смерти по неосторожности»). Несмотря на ходатайство матери погибшего мальчика о прекращении дела в связи с примирением сторон, судья отклонил данное прошение, сославшись на неприемлемость прекращения дела в подобной ситуации, поскольку гибель ребенка представляет значительный общественный вред.

Шалинский районный суд определил наказание в виде исправительных работ сроком на полгода с ежемесячным вычетом 5% заработка. В постановлении учтены положительные характеристики подсудимого, а также наличие на его попечении двоих несовершеннолетних детей.