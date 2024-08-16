Жителю Ставропольского края, по вине которого погибли два человека, присудили 11 лет колонии

В Ставропольском крае суд назначил водителю, по вине которого погибли два человека, 11 лет колонии. Об этом написал сайт newstracker.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Еще в марте этого года мужчина за рулем Mercedes не справился с управлением и наехал на инспектора ДПС и автолюбителя, которого остановили ранее. От полученных травм оба пострадавших скончались на месте. Сам же водитель скрылся с места происшествия.

Виновника аварии лишили водительских прав сроком на два года и семь месяцев.