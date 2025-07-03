Жителю Саратова вынесут приговор за кражу и непредумышленное убийство

Прокуратура Саратовской области объявила о предстоящем судебном разбирательстве в отношении 47-летнего мужчины, обвиняемого в совершении кражи и непредумышленного убийства. Об этом написал «СарИнформ» .

Осенью прошлого года гражданин совершил хищение четырех банок кофе и одноразовых принадлежностей общей стоимостью около трех тысяч рублей из торговой точки на улице 2-я Садовая. После похищения он быстро избавился от украденного товара, продав его случайному прохожему.

Однако это преступление не стало последним. Весной текущего года, в марте 2025-го, находясь в гостях на улице Карла Маркса, мужчина распивал спиртные напитки вместе с товарищами. Во время обсуждения расходов на покупку сигарет и алкоголя он необоснованно обвинил одного из присутствующих друзей в воровстве денежных средств. Возмущенный таким утверждением, подсудимый начал наносить удары пострадавшему, применяя руки и ноги. Согласно результатам экспертизы, жертва получила порядка пятнадцати травм, включая травмы головы, что привело к тяжелым последствиям и последующей смерти пострадавшего в медицинском учреждении.

Подсудимый официально признался в содеянном. Ожидается начало судебного разбирательства.