Жителю Петербурга присудили 4 года колонии за угон автомобиля Mitsubishi Outlander

В Петербурге суд назначил местному жителю четыре года колонии за угон автомобиля на Пискаревском проспекте. Об этом рассказал Piter.TV со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Следствие выяснило, что злоумышленник вскрыл замок водительской двери автомобиля Mitsubishi Outlander, привел в действие двигатель и покинул на нем место преступления.

Случай произошел еще в июле прошлого года около дома № 159.

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