Жителю Пензенской области присудили 6,5 года колонии за ДТП со смертельным исходом

В Пензенской области суд вынес приговор 37-летнему водителю, по вине которого погиб человек. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на прокуратуру Кузнецкого района.

Еще в ноябре прошлого года мужчина, управляя Nissan Теаnа, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Lada Priora, за рулем которого находился 61-летний мужчина. От полученных травм водитель отечественного авто скончался в больнице.

Экспертиза показала, что виновник ДТП находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ему присудили 6,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года.