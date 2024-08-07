Жителю Пензенской области присудили 6,5 года колонии за ДТП со смертельным исходом

В Пензенской области суд вынес приговор 37-летнему водителю, по вине которого погиб человек. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на прокуратуру Кузнецкого района.

Еще в ноябре прошлого года мужчина, управляя Nissan Теаnа, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Lada Priora, за рулем которого находился 61-летний мужчина. От полученных травм водитель отечественного авто скончался в больнице.

Экспертиза показала, что виновник ДТП находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ему присудили 6,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года.

«Проскочили под дымом и гнали изо всех сил». Житель Суджи рассказал об отъезде в Курск

Все выключено. Почему турецкие отели собираются отказаться от all inclusive

Их привели на бойню. ВС России уничтожат всех диверсантов под Курском

Фейк: в Белгороде объявили эвакуацию

«Это просто ужас». Шахматистка Османова не может прийти в себя после попытки отравления

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте