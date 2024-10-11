Жителю Омской области присудили принудительные работы за стрельбу возле кафе

В Омской области прошел суд над 34-летним жителем Большереченского района, который устроил стрельбу возле кафе в поселке Большеречье. Об этом написал сайт gorod55.ru со ссылкой на правоохранителей.

Случай произошел еще в апреле этого года. Мужчина выпил в кафе, затем пошел домой, где взял самозарядный охотничий карабин и снова вернулся в заведение. Сначала он выстрелил в воздух, а затем начал направлять оружие в сторону посетителей.

Во время суда обвиняемый полностью признал свою вину. Ему назначили один год и шесть месяцев принудительных работ.