Жителю Нижнего Тагила, который обокрал водителя автобуса почти на 4 млн рублей, вынесли приговор

В Нижнем Тагиле прошел суд над 23-летним местным жителем, который обокрал водителя автобуса на 3,9 миллиона рублей. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Мужчина знал, что имущество хранится в автобусе. Он выдавил переднюю пассажирскую дверь в транспортном средстве, проник в салон и тайно похитил находящиеся под панелью приборов деньги. До задержания злоумышленник успел потратить 441 тысячу рублей.

Ленинский райсуд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы. Отбывать его он будет в исправительной колонии общего режима.