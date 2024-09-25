Жителю Нижнего Тагила, который обокрал водителя автобуса почти на 4 млн рублей, вынесли приговор

В Нижнем Тагиле прошел суд над 23-летним местным жителем, который обокрал водителя автобуса на 3,9 миллиона рублей. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Мужчина знал, что имущество хранится в автобусе. Он выдавил переднюю пассажирскую дверь в транспортном средстве, проник в салон и тайно похитил находящиеся под панелью приборов деньги. До задержания злоумышленник успел потратить 441 тысячу рублей.
Ленинский райсуд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы. Отбывать его он будет в исправительной колонии общего режима.
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