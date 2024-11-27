Жителю Нижегородской области вынесут приговор за кражу банковской карты у нового знакомого

В Нижегородской области будут судить 39-летнего местного жителя, который обвиняется в краже банковской карты. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на региональную полицию.

Мужчина 53 лет рассказал, что его карту похитил один из гостей, находившийся в доме у его знакомой. Когда обвиняемый вышел в магазин, на телефон потерпевшего начали приходить сообщения и списании денежных средств. Тогда он и понял, что его обокрали.

Злоумышленнику назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.