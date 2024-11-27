Жителю Нижегородской области вынесут приговор за кражу банковской карты у нового знакомого

В Нижегородской области будут судить 39-летнего местного жителя, который обвиняется в краже банковской карты. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на региональную полицию.
Мужчина 53 лет рассказал, что его карту похитил один из гостей, находившийся в доме у его знакомой. Когда обвиняемый вышел в магазин, на телефон потерпевшего начали приходить сообщения и списании денежных средств. Тогда он и понял, что его обокрали.
Злоумышленнику назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Коммунальная служба устранила аварийные деревья в лесопарках Дубны
Посетитель кафе в центре Москвы открыл стрельбу
Старинные монеты нашли сортировщики подмосковных КПО в ноябре
Педагоги из Дубны стали участниками всероссийского конкурса профмастерства
«Ждите!» Полянский анонсировал ответ России на каждый виток эскалации
Школа для детей с ОВЗ в Дубне получила новое спортивное оборудование
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте