Жителю Нижегородской области, по вине которого сгорел дом, назначили год исправительных работ
В Нижегородской области суд вынес наказание жителю Ветлуги, по вине которого сгорел дом. Об этом написало ИА «Время Н»со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Еще в феврале этого года мужчина неудачно покурил в пристройке квартиры двухквартирного дома. Он оставил в пепельнице непотушенный окурок, из-за чего и начался пожар.
В результате возгорания никто не пострадал, однако было уничтожено имущество и крыша на сумму более 800 тысяч рублей. Виновнику происшествия назначили год исправительных работ.
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