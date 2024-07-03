Жителю Нижегородской области, по вине которого сгорел дом, назначили год исправительных работ

В Нижегородской области суд вынес наказание жителю Ветлуги, по вине которого сгорел дом. Об этом написало ИА «Время Н»со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Еще в феврале этого года мужчина неудачно покурил в пристройке квартиры двухквартирного дома. Он оставил в пепельнице непотушенный окурок, из-за чего и начался пожар.

В результате возгорания никто не пострадал, однако было уничтожено имущество и крыша на сумму более 800 тысяч рублей. Виновнику происшествия назначили год исправительных работ.

Очищение от зла и грехов. Почему на Ивана Купалу мылись в банях и искали папоротник

Союз промышленности и капитала. Зачем экономике России чеболизация

Patriot и NASAMS для ВСУ. Украина расплатится с американцами натурой?

США выставили Raiffeisen Bank ультиматум с требованием ухода из России

«Жильем обзавелись уже почти 600 педагогов». Воробьев — о реализации программы соципотеки

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте