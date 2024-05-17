Жителю Набережных Челнов вынесут приговор за ограбление трех магазинов | 360°

Происшествия 17 мая 2024, 15:30 Жителю Набережных Челнов вынесут приговор за ограбление трех магазинов

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В Набережных Челнах пройдет суд над 19-летним юношей, который обвиняется в ограблении трех магазинов. Об этом написал сайт Inkazan со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ночь с 11 на 12 мая полицейские получили сигналы о сработавшей сигнализации в трех торговых точках. Всего за час злоумышленнику удалось ограбить магазины на проспекте Джалиля и на улице Грина. Ущерб от его действий составил около 20 тысяч рублей.

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