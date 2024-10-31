Жителю Ленобласти грозит тюремный срок за повторное вождение автомобиля в пьяном виде

Суд Ленинградской области рассмотрит уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, который повторно сел за руль под воздействием алкоголя. Об этот сообщает сайт «Петербургский дневник» со ссылкой на представителей прокуратуры Северной столицы.
По данным правоохранителей, нарушителя задержали в конце августа на улице Победы в Ломоносове. Мужчина находился в состоянии опьянения.
Выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. В этот раз автомобилист может получить реальный срок лишения свободы. Следователи передали материалы дела в суд для рассмотрения по существу.
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