Жителю Ленинградской области назначили условное наказание за хищение денег у знакомой

В Ленинградской области прошел суд над жителем Волхова, который похищал деньги у своей знакомой. Об этом написал «ФедералПресс» со ссылкой на судебную систему региона.

Как уточнило издание Neva.Today, в период с апреля по май 2023 мужчина брал телефон у знакомой, оформлял на нее кредиты, а затем переводил все деньги себе. Таким образом ему удалось похитить 34 тысячи рублей.

Жителя Ленобласти признали виновным и приговорили его к лишению свободы на один год условно с испытательным сроком на год.