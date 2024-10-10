Жителю Ленинградской области назначили условное наказание за хищение денег у знакомой

В Ленинградской области прошел суд над жителем Волхова, который похищал деньги у своей знакомой. Об этом написал «ФедералПресс» со ссылкой на судебную систему региона.
Как уточнило издание Neva.Today, в период с апреля по май 2023 мужчина брал телефон у знакомой, оформлял на нее кредиты, а затем переводил все деньги себе. Таким образом ему удалось похитить 34 тысячи рублей.
Жителя Ленобласти признали виновным и приговорили его к лишению свободы на один год условно с испытательным сроком на год.
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