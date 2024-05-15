Жителю ЯНАО, по вине которого погиб водитель иномарки, вынесут приговор | 360°

Происшествия 15 мая 2024, 13:04 Жителю ЯНАО, по вине которого погиб водитель иномарки, вынесут приговор

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В ЯНАО пройдет суд над местным жителем, который стал участником смертельного ДТП на участке дороги Салехард — Аэропорт. Об этом рассказал Ura.ru, ссылаясь на пресс-службу СУ СК России по региону.

В январе 2024 года водитель КамАЗа превысил скорость на данном участке трассы, проигнорировав наличие гололеда. Кроме того, он знал о технических неисправностях машины. Большегруз занесло на встречную полосу движения, где он столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте.

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Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.