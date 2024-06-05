Жителю ЯНАО, который до смерти избил сожительницу, вынесут приговор

В ЯНАО пройдет суд над жителем села Аксарка Приуральского района, который до смерти избил свою сожительницу. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По информации следствия, мужчина нанес погибшей не менее 78 ударов по голове и телу. В момент убийства он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемый, сперва отрицавший вину, позже признался в преступлении, написав явку с повинной. Теперь ему грозит до 15 лет заключения под стражей.