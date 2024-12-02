Жителю ХМАО назначили исправительные работы за попытку убийства сожительницы
В ХМАО суд вынес приговор жителю Советского района за попытку убийства своей сожительницы. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на данные районного суда.
Правоохранители выяснили, что осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался задушить свою возлюбленную веревкой. Затем он напал на нее с ножом, но только порезал себе руки.
Суд признал его виновным и приговорил к 120 часам исправительных работ.
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