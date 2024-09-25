Жителю Хакасии назначили 10 суток ареста за угон грузовика с предприятия Тюмени

В Тюмени ранее судимого жителя Хакасии арестовали на 10 суток за угон грузовика с территории предприятия. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «МВД Медиа».
После задержания мужчина рассказал, что приехал в Тюмень на заработки. Он решил украсть грузовик с территории предприятия, чтобы отправиться на нем на свою малую родину в Хакасию. Во время угона задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту заведено уголовное дело.
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