Жителю Хакасии назначили 10 суток ареста за угон грузовика с предприятия Тюмени

В Тюмени ранее судимого жителя Хакасии арестовали на 10 суток за угон грузовика с территории предприятия. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «МВД Медиа».

После задержания мужчина рассказал, что приехал в Тюмень на заработки. Он решил украсть грузовик с территории предприятия, чтобы отправиться на нем на свою малую родину в Хакасию. Во время угона задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту заведено уголовное дело.