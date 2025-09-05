Жителю Башкирии вынесли приговор за нападение на сотрудников Росгвардии

Белебеевским судом вынесено решение о виновности мужчины, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, в совершении угрозы сотрудникам полиции применить физическое насилие. Об этом сайт mkset.ru проинформировал Следственный комитет Башкортостана.

Согласно материалам дела, поздно вечером 9 июля 2025 года отряд Росгвардии прибыл в парк «Поющие родники» в городе Белебее после поступления сигнала о наличии там вооруженного гражданина в состоянии алкогольного опьянения. После требования прекратить неправомерные действия мужчина проявил агрессивное поведение, угрожая стражам порядка физическим нападением.

При этом он использовал учебную копию автомата АК-74, делая вид, что собирается стрелять, и произносил угрозы совершения насильственных действий.