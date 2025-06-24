Жителям пострадавшего от БПЛА дома в Красногорске окажут всю необходимую помощь

Жителям высотки, пострадавшей сегодня ночью от падения беспилотника, окажут всю необходимую помощь. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С 05:20 утра все эвакуированные жители д. 1 по улице Народного Ополчения начали возвращаться в свои квартиры. На время эвакуации был организован пункт временного размещения с питанием и дежурством врачей», — отметил глава региона.

Помимо этого, всем предложили вариант с размещением в гостинице. По последним актуальным данным, в доме выгорела одна квартира на 17-м этаже, соседние не пострадали. Также повреждения получили фасад и остекление балконов на 16-м и 17-м этажах.

«Обязательно поможем людям со всеми необходимыми справками и документами. Сделаем все, чтобы восстановить все как можно скорее», — подчеркнул губернатор.

Отдельно он обратил внимание, что пострадавший из-за случившегося мужчина сейчас все еще находится в больнице. А беременная жительница дома, испытавшая очень сильный стресс, — пока в перинатальном центре.

К счастью, угрозы для нее и ребенка нет. Сегодня ей проведут дополнительно полное обследование.

«Другие жильцы от медицинской помощи отказались. На месте дежурит служба медицины катастроф и бригада скорой помощи», — добавил Воробьев.

На месте продолжает работать глава округа, криминалисты и сотрудники следственных органов.