Жителя Волгоградской области задержали за кражу инструментов у знакомого

В Волгоградской области жителя подозревают в краже инструментов у знакомого. Сумма ущерба составляет 14 тысяч рублей. По информации «Волгоградской правды.ру» со ссылкой на ГУ МВД России по области, 33-летний мужчина из города Котово обратился в полицию 22 декабря.

Он сообщил, что в его гараж проникли через окно и украли бензопилу и электродрель, написала «Мойка78».

Правоохранители возбудили дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в иное хранилище с причинением значительного ущерба»).

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 46-летний знакомый потерпевшего. Мужчина часто бывал в гостях у пострадавшего и приметил инструменты. Злоумышленник уже вернул деньги, так как похищенное имущество он продал. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.