Жителя Волгограда приговорили к 15 годам колонии за отравление студентов наркотиком

Суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Волгограда, который угостил двух студентов смертельной дозой наркотиков. Об этом сообщил сайт «Новости Волгограда» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным следствия, в январе этого года 27-летний мужчина познакомился с двумя парнями в кальянной и предложил им попробовать запрещенные вещества. Спустя пару часов двое 18-летних студентов скончались от передозировки.

Отмечается, что в ходе заседания суда местный житель признал свою вину лишь частично.