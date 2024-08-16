Жителя Волгограда приговорили к 15 годам колонии за отравление студентов наркотиком

Суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Волгограда, который угостил двух студентов смертельной дозой наркотиков. Об этом сообщил сайт «Новости Волгограда» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным следствия, в январе этого года 27-летний мужчина познакомился с двумя парнями в кальянной и предложил им попробовать запрещенные вещества. Спустя пару часов двое 18-летних студентов скончались от передозировки.

Отмечается, что в ходе заседания суда местный житель признал свою вину лишь частично.

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