Жителя Уфы задержали по делу о пьяном поджоге исторического здания
Сотрудники полиции задержали 39-летнего жителя Уфы по подозрению в поджоге исторического здания, возведенного в 1903 году. Об этом сообщил Mkset.ru.
Согласно данным ведомства, фигурант, находясь в состоянии опьянения, забрался в пустующее строение, где выкинул окурок. В результате дом оказался охвачен пламенем.
Прибывшие спасатели потушили огонь. В результате возгорания никто не пострадал, добавила Sova.info.
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