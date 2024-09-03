Жителя Удмуртии заключили под стражу после нападения на двух подростков

Суд в Удмуртии избрал меру пресечения 23-летнему жителю Глазова, обвиняемому в нападении на подростков. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций региона.

По версии следствия, фигурант ударил ножом 16-летнего юношу. Кроме того, он нанес несколько ранений его 15-летней спутнице. Нападавший признал вину.

Мужчину заключили под стражу на два месяца. Расследование продолжается.

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