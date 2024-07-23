Жителя Удмуртии задержали по подозрению в угоне автомобиля

Сотрудники полиции Удмуртии задержали в Якшур-Бодьинском районе местного жителя, который подозревается в угоне автомобиля. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

По данным ведомства, в отдел обратился 61-летний мужчина и сообщил, что на него напал неизвестный и угнал иномарку Subaru. Вскоре с участием этой машины зарегистрировали ДТП. Задержанный не справился с управлением и вылетел в кювет.

Отмечается, что против мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до семи лет колонии.