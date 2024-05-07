Жителя Удмуртии приговорили к принудительным работам за незаконную рубку леса | 360°

Происшествия 07 мая 2024, 16:41 Жителя Удмуртии приговорили к принудительным работам за незаконную рубку леса

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Суд приговорил к двум годам принудительных работ жителя Якшур-Бодьинского района Удмуртии за незаконную рубку леса. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества региона.

По данным ведомства, летом 2022 года мужчина вырубил в лесничестве 836 кубических метров хвойных и лиственных деревьев, а также похитил сухостой. Общая сумма ущерба достигла 35 миллионов рублей.

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Отмечается, что свою вину подсудимый не признал.