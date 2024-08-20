Жителя Удмуртии приговорили к 9 годам колонии за избиение приятеля до смерти

В Удмуртии суд вынес приговор 49-летнему жителю Воткинского района, который до смерти избил своего знакомого. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Случай произошел еще в начале января 2024 года во время совместного распития алкоголя. В момент ссоры осужденный избил своего приятеля по голове и телу. На утро он обнаружил, что его знакомый мертв.

Мужчину признали виновным и присудили ему девять лет колонии строгого режима.

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