Жителя Удмуртии приговорили к 9 годам колонии за избиение приятеля до смерти

В Удмуртии суд вынес приговор 49-летнему жителю Воткинского района, который до смерти избил своего знакомого. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Случай произошел еще в начале января 2024 года во время совместного распития алкоголя. В момент ссоры осужденный избил своего приятеля по голове и телу. На утро он обнаружил, что его знакомый мертв.

Мужчину признали виновным и присудили ему девять лет колонии строгого режима.