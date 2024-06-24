Жителя Удмуртии приговорили к 4 месяцам колонии за подделку водительского удостоверения

В Удмуртии суд приговорил к четырем месяцам лишения свободы жителя Воткинского района, который использовал фальшивое водительское удостоверение. Об этом сообщил сайт udm-info.ru.

По предварительным данным, 21-летний подсудимый заказал права через интернет. Он предоставил свои личные данные и фотографию, после чего приобрел поддельное удостоверение в Воткинске.

Отмечается, что факт подделки обнаружил сотрудник ГИБДД во время остановки по требованию.

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