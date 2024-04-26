Жителя Удмуртии отправили в колонию строгого режима за убийство собутыльника | 360°

Происшествия 26 апреля 2024, 15:21 Жителя Удмуртии отправили в колонию строгого режима за убийство собутыльника

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Суд вынес приговор 41-летнему жителю Сюмсинского района Удмуртии. Его признали виновным в убийстве и краже, сообщил Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Житель Ижевска в январе 2024 года пошел в гости к новому знакомому. Мужчины выпивали, а потом поссорились. Гость несколько раз ударил собутыльника ножом и скрылся, прихватив мобильный телефон жертвы.

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Потерпевший скончался. Виновному назначили наказание в виде восьми лет и одного месяца лишения свободы в колонии строгого режима.