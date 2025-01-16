Жителя Удмуртии осудили за незаконную вырубку сосен

Жителю Красногорского района Удмуртии огласили приговор по делу о незаконной рубке леса в крупном размере. Материальный ущерб, нанесенный лесному фонду, составил 110 тысяч рублей. Об этом пишет izhlife.ru со ссылкой на представителей Объединенной пресс-службы судов Удмуртии.

Правоохранители установили, что летом 2024 года 26-летний мужчина спилил пять сосен, не имея на это разрешительных документов. Фигурант признал свою вину и возместил ущерб.

Ввиду наличия смягчающих обстоятельств суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей. У осужденного также конфисковали бензопилу.