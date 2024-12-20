Жителя Удмуртии обвинили в убийстве знакомого

В Глазовском районе Удмуртии ранее судимый мужчина заключен под стражу по обвинению в убийстве. Об этом сообщил портал Izhlife со ссылкой на региональный Следком.

Преступление произошло в ночь на 16 декабря в деревне Чура. По предварительной информации, обвиняемый познакомился с двумя мужчинами в Глазове и пригласил их к себе домой. Во время употребления спиртного между хозяином и гостями возник конфликт. Мужчина взял нож и несколько раз ударил им одного из гостей. Потерпевший скончался.

На месте происшествия проведен осмотр, назначены медицинская и криминалистическая судебные экспертизы.