Жителя Тюменской области приговорили к 2 годам колонии за нападение на знакомых и убийство собаки

В Тюменской области прошел суд над местным жителем, который в состоянии алкогольного опьянения напал на знакомых и убил собаку. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

В октябре прошлого года осужденный ударил потерпевшего лопатой, причинив ему легкий вред здоровью. В тот же день он убил овчарку, нанеся ей несколько ножевых ударов в область шеи. В ноябре того же года мужчина избил другого знакомого.

Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы. Отбывать его он будет в колонии строгого режима.