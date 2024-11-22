Жителя Тюменской области приговорили к 2 годам колонии за нападение на знакомых и убийство собаки

В Тюменской области прошел суд над местным жителем, который в состоянии алкогольного опьянения напал на знакомых и убил собаку. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.
В октябре прошлого года осужденный ударил потерпевшего лопатой, причинив ему легкий вред здоровью. В тот же день он убил овчарку, нанеся ей несколько ножевых ударов в область шеи. В ноябре того же года мужчина избил другого знакомого.
Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы. Отбывать его он будет в колонии строгого режима.
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