Жителя Тюменской области осудили за нападение на полицейского

В Сладковском районе Тюменской области местный житель осужден за совершение насильственных действий сексуального характера и нападение на сотрудника полиции. Сладковский районный суд признал мужчину виновным в соответствии с частями 1 статей 132, 319 и 318 УК РФ, написал Ura.ru .

«Судом установлено, что 14 апреля 2025 года он, с целью удовлетворения своей половой потребности, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении гражданки, применив к ней физическое насилие», — сообщил официальный сайт объединенной пресс-службы судебной системы региона.

За свои действия осужденный получил три года и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.