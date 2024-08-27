Сегодня 15:22 Жителя Тюменской области, который топором убил мужа сестры, заключили под стражу
В Тюменской области правоохранители заключили под стражу местного жителя, который на фоне давних обид расправился с мужем своей сестры. Об этом сообщил
сайт Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.
Мужчина напал с топором на родственника, когда тот уснул в его доме. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Сообщается, что обвиняемый полностью признал свою вину. В ближайшее время его ожидает суд.
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