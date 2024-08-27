Жителя Тюменской области, который топором убил мужа сестры, заключили под стражу

В Тюменской области правоохранители заключили под стражу местного жителя, который на фоне давних обид расправился с мужем своей сестры. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Мужчина напал с топором на родственника, когда тот уснул в его доме. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Сообщается, что обвиняемый полностью признал свою вину. В ближайшее время его ожидает суд.