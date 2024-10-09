Жителя Тюмени приговорили к обязательным работам за проведение азартных игр
Суд вынес приговор 29-летнему жителю Тюмени, обвиняемому в организации азартных игр. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной прокуратуры.
Установлено, что фигурант установил в нежилом помещении игровой автомат, который функционировал в течение двух месяцев. В рамках нелегального бизнеса мужчина проводил азартные игры разной тематики.
Злоумышленнику удалось заработать около 30 тысяч рублей. Ему назначили 180 часов обязательных работ.
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