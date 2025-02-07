Жителя Татарстана задержали за организацию наркошопа в пяти регионах РФ

Правоохранители задержали 31-летнего жителя Татарстана, которого подозревают в организации наркошопа. Об этом сообщил сайт « Вести Саха ».

По версии следствия, фигурант открыл в Сети магазин с запрещенными веществами. Сервис работал в пяти регионах России: Амурской области, Якутии, Забайкалье, Подмосковье и самой республике.

У мужчины изъяли наркотики весом более пяти килограммов, а также 30 миллионов рублей наличными и 10 миллионов рублей криптовалютой. В отношении 10 пособников обвиняемого возбудили уголовные дела, добавил Inkazan.ru.