Жителя Свердловской области приговорили к 6 годам тюрьмы за убийство матери

В Свердловской области прошел суд над 42-летним жителем Серова, который убил родную мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на СУ СКР по региону.

Во время конфликта с родственницей мужчина вонзил в нее два ножа и вилку. Пострадавшая скончалась на месте происшествия, не дождавшись медиков.

Свердловчанина признали виновным в убийстве и приговорили к шести годам заключения. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.