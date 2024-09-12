Жителя Свердловской области приговорили к 6 годам тюрьмы за убийство матери

В Свердловской области прошел суд над 42-летним жителем Серова, который убил родную мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на СУ СКР по региону.
Во время конфликта с родственницей мужчина вонзил в нее два ножа и вилку. Пострадавшая скончалась на месте происшествия, не дождавшись медиков.
Свердловчанина признали виновным в убийстве и приговорили к шести годам заключения. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
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